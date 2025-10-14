DAX24.169 -0,9%Est505.525 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
Bayer Aktie News: Bayer büßt am Vormittag ein

14.10.25 09:22 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 27,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,72 EUR 0,15 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 27,48 EUR nach. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,51 EUR. Bisher wurden heute 63.353 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 49,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

