Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 27,73 EUR.
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,73 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,89 EUR zu. Bei 27,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 107.755 Bayer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,65 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 33,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.
