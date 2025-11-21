Bayer Aktie News: Bayer fällt am Freitagmittag

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 26,89 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,89 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,64 EUR ein. Bei 26,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 364.033 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,44 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,36 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,65 EUR je Aktie.

