DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer fällt am Freitagmittag

21.11.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer fällt am Freitagmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 26,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,99 EUR 0,06 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,89 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,64 EUR ein. Bei 26,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 364.033 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,44 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,36 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament

Bayer-Aktie stabil: Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen

Covestro-Aktie fester: Übernahme durch Adnoc erhält offenbar grünes Licht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen