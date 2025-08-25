DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Profil
Kursverlauf

Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

26.08.25 16:10 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 28,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,56 EUR 0,44 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 28,65 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 28,79 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.089.932 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 7,69 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

