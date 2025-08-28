Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,95 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,95 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 28,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 636.887 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit Abgaben von 34,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,88 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

