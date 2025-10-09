DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,42 +0,5%Gold4.032 -0,2%
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,90 EUR 0,46 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,34 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,32 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,35 EUR. Zuletzt wechselten 60.325 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit Abgaben von 32,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

