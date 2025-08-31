DAX23.760 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,51 +2,0%Gold3.482 +0,2%
Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Mittag

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 37,90 EUR abwärts.

Bechtle AG
39,22 EUR 0,54 EUR 1,40%
Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 37,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,86 EUR. Mit einem Wert von 39,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.897 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

