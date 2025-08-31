Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Mittag
Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 37,90 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 37,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,86 EUR. Mit einem Wert von 39,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.897 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
