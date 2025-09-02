Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 37,72 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 37,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,36 EUR. Zuletzt wechselten 5.262 Bechtle-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 23,81 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.
Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
