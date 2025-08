Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 35,16 EUR.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 35,16 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 35,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.169 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 15,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet