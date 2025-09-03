Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag freundlich
Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 37,66 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,6 Prozent auf 37,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 38,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.034 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 11,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.
Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.
Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
