Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 35,18 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 35,18 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 35,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 35,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.651 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,68 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2025. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 15,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 22,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

