DAX23.956 +0,1%ESt505.280 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

07.08.25 09:24 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 35,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35,30 EUR 0,32 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,46 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,10 EUR. Zuletzt wechselten 9.058 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,68 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,54 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 18,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.05.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
10.07.2025Bechtle KaufenDZ BANK
27.06.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
10.07.2025Bechtle KaufenDZ BANK
27.06.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen