Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 35,46 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,46 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,10 EUR. Zuletzt wechselten 9.058 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,68 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,54 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 18,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.05.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Bechtle-Aktie.

