DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Bechtle Aktie News: Hausse bei Bechtle am Mittag

08.08.25 12:05 Uhr
Bechtle Aktie News: Hausse bei Bechtle am Mittag

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,0 Prozent auf 41,32 EUR.

Bechtle AG
41,34 EUR
Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 12,0 Prozent auf 41,32 EUR zu. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 42,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 350.725 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 30,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 09.05.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
10:56Bechtle BuyWarburg Research
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
09:21Bechtle BuyBaader Bank
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

