Aktienentwicklung

Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 39,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
40,00 EUR 0,68 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,92 EUR. Bei 39,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 33.553 Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,01 Prozent sinken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,698 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Bechtle: Erste Lebenszeichen

Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
08.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

