Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 39,92 EUR zu.

Um 15:50 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,92 EUR. Bei 39,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 33.553 Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,01 Prozent sinken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,698 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

