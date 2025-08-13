Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Freitagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 40,04 EUR nach.

Um 09:04 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,98 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 8.235 Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 39,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,698 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

