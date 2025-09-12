Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,70 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 36,70 EUR nach. Bei 36,62 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.008 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,69 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

