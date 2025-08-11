Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag gesucht

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,10 EUR zu. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 40,20 EUR zu. Bei 40,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.844 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 39,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,698 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

