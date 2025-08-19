Bechtle Aktie News: Bechtle verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Bei der Bechtle-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,16 EUR.
Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,16 EUR an der Tafel. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,60 EUR an. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 39,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 55.801 Stück.
Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 4,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,44 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
