Heute im Fokus
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Kursverlauf

Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag gesucht

21.08.25 16:11 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 40,88 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
41,00 EUR 0,94 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 40,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,36 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 78.345 Aktien.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,98 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,70 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG

mehr Analysen