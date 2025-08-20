Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 39,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 39,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 38,90 EUR. Bei 39,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 64.738 Stück.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,42 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 27,35 Prozent wieder erreichen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

