Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag stärker

So entwickelt sich Bechtle

28.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 36,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,90 EUR 0,68 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 36,70 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,14 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 44.731 Stück.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,71 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 21,69 Prozent wieder erreichen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,697 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

