Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 36,72 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 36,72 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 37,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.068 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,697 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

