Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,28 EUR zu.
Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,28 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 89,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,10 EUR. Zuletzt wechselten 6.788 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 54,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,02 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 123,50 EUR.
Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
