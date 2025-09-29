Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 88,06 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 88,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 88,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,04 EUR. Bisher wurden heute 6.811 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 56,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,18 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,50 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,43 EUR je Aktie belaufen.

