Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 88,38 EUR.
Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 88,38 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 88,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,16 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.492 Beiersdorf-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 35,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 123,50 EUR an.
Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
