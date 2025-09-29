Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 88,64 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,64 EUR zu. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 88,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.093 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,35 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,02 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 1,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

