Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 96,82 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 96,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 96,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,98 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 4.243 Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,22 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie