Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,38 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,38 EUR ab. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 90,26 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.672 Beiersdorf-Aktien.
Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,72 Prozent.
Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50 EUR an.
Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
