Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 89,14 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 89,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 90,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.184 Beiersdorf-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 123,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse