Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Profil
Kursverlauf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag fester

01.10.25 12:06 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 89,28 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 89,28 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,82 EUR zu. Bei 89,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.530 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 54,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 2,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
