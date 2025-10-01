Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 89,28 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 89,28 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,82 EUR zu. Bei 89,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.530 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 54,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 2,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

