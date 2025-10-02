Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag in Grün
Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 89,44 EUR.
Das Papier von Beiersdorf legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 89,44 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 89,44 EUR. Bei 89,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.248 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,96 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 123,50 EUR.
Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
