Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 90,56 EUR.
Um 15:53 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 90,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.575 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 4,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.
Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
