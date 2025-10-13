DAX24.381 +0,6%Est505.575 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.076 +1,4%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Aktienkurs aktuell

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Montagvormittag fester

13.10.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 90,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 90,76 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.742 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,12 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
10:11Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

