Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 93,46 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 93,46 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,96 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.945 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 32,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 91,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 1,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

