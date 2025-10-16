Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 92,94 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 92,94 EUR nach oben. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 93,02 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.334 Beiersdorf-Aktien.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Gewinne von 48,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (87,02 EUR). Abschläge von 6,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

