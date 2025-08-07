Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 2,76 USD.
Um 15:52 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,76 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,76 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 55.732 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 234,78 Prozent. Bei 2,23 USD fiel das Papier am 09.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,784 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
