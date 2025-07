Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,22 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,22 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31.573 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 65,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 68,73 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,742 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

