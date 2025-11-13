Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Nachmittag stark

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,3 Prozent auf 100,20 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,3 Prozent auf 100,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 102,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,45 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.557 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 4,02 Prozent niedriger. Bei 42,55 EUR fiel das Papier am 28.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

