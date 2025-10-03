DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.792 -0,2%Bitcoin104.353 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Kurs der BioNTech (ADRs)

03.10.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagabend in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 105,98 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 105,98 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 68.144 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,847 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

