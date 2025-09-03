BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,69 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 15:49 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 100,69 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 100,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.442 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -3,62 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 295,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,914 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

