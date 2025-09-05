BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 105,00 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 105,00 USD abwärts. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,80 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.414 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 22,06 Prozent wieder erreichen.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,33 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 113,52 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,914 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

