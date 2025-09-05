BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Montagabend herbe Einbußen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,3 Prozent auf 103,11 USD ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 103,11 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,30 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 340.836 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR einfahren.

