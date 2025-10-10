BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 104,50 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 104,50 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,85 USD zu. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,00 USD. Bei 104,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.007 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,70 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,68 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR je Aktie ausweisen dürften.

