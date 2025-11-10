DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.315 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Commerzbank CBK100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Kursentwicklung

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Nachmittag an

10.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 105,44 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,00 EUR 4,00 EUR 4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 105,44 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.504 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 28,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,67 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,732 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen