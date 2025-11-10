BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 105,44 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 105,44 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.504 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 28,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,67 USD angegeben.
BioNTech (ADRs) ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,732 EUR ausweisen wird.
