BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Abend positiv

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 104,51 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 104,51 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 112.542 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,69 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,69 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,67 USD an.

Am 03.11.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,77 Mrd. USD – ein Plus von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,732 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

