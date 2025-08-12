BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 112,71 USD zu.

Um 15:49 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 112,71 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 112,75 USD. Bei 111,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.603 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,99 USD ab. Mit Abgaben von 29,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,55 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Am 09.11.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,941 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

