BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) mit herben Abschlägen am Donnerstagabend
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,3 Prozent auf 104,69 USD.
Werte in diesem Artikel
Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 104,69 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 103,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,50 USD. Bisher wurden heute 440.605 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,48 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,67 USD aus.
Am 03.11.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -3,550 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie
BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen