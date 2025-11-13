BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,3 Prozent auf 104,69 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 104,69 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 103,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,50 USD. Bisher wurden heute 440.605 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,48 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,67 USD aus.

Am 03.11.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -3,550 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

