Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
BioNTech (ADRs) im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag behauptet

15.08.25 16:13 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag behauptet

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 112,68 USD.

Aktien
BioNTech (ADRs)
97,05 EUR -0,75 EUR -0,77%
Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 15:45 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 112,68 USD. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 112,90 USD zu. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,68 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.254 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 16,47 Prozent Luft nach oben. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,37 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,999 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
