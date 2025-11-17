BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 102,80 USD ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 102,80 USD abwärts. Bei 102,30 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,24 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 40.344 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 129,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 25,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,39 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 1,37 Mrd. USD eingefahren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,550 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

