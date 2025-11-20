BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 101,81 USD nach oben.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 101,81 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 102,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,23 USD. Zuletzt wechselten 20.188 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 19,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,67 USD.

Am 03.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,516 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

